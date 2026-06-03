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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Diebstahl von Aluminium

Gescher (ots)

Tatort: Gescher-Hochmoor, Ruthmannstraße;

Tatzeit: zwischen 02.06.2026, 17.00 Uhr und 03.06.2026, 07.30 Uhr;

Leiterseile aus Aluminium entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in Gescher-Hochmoor. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Diebe das Tor. Dadurch gelangten sie augenscheinlich auf das umzäunte Gelände. Sie transportierten das mehrere Tonnen schwere Diebesgut ab.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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