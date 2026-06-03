Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Diebstahl von Aluminium

Gescher (ots)

Tatort: Gescher-Hochmoor, Ruthmannstraße;

Tatzeit: zwischen 02.06.2026, 17.00 Uhr und 03.06.2026, 07.30 Uhr;

Leiterseile aus Aluminium entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in Gescher-Hochmoor. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Diebe das Tor. Dadurch gelangten sie augenscheinlich auf das umzäunte Gelände. Sie transportierten das mehrere Tonnen schwere Diebesgut ab.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

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