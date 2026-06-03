PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß mit Autotür
Pedelecfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hindenburgstraße;

Tatzeit: 03.06.2026, 09.00 Uhr;

Mit einer sich gerade öffnenden Autotür kollidiert ist ein Pedelecfahrer am Mittwochmorgen in Bocholt. Der junge Mann befuhr gegen 09.00 Uhr die Hindenburgstraße in Richtung Ebertstraße.

Gleichzeitig öffnete der 45-jährige Insasse eines geparkten Pkw die Fahrertür. Durch den Zusammenstoß mit der Tür stürzte der 26-Jährige mit seinem Pedelec und verletzte sich schwer. Rettungskräften brachten ihn mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik.

Die Polizei appelliert: Schauen Sie vor dem Aussteigen nicht nur in den Außenspiegel, sondern auch über die linke Schulter nach hinten. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 03.06.2026 – 12:16

    POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Unbekannte missachtet Vorfahrt / Radfahrerin verletzt

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Am Kalkbruch / Mergelstraße; Unfallzeit: 03.06.2026, 12.45 Uhr; Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrerinnen sucht die Polizei jetzt Zeugen. Zu dem Unfall kam es am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr. Eine 17-jährige Ahauserin war mit ihrem Pedelec auf der Mergelstraße in Richtung Muschelweg unterwegs. Ihren Angaben ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 12:14

    POL-BOR: Rhede - Nach Unfall weitergefahren

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Am Forsthaus; Unfallzeit: zwischen 01.06.2026, 19.00 Uhr und 02.06.2026, 08.00 Uhr; Einen schwarzen Citroen angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Rhede. Der Flüchtige beschädigte den Wagen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Zu dem Zeitpunkt stand das Auto am Fahrbahnrand der Straße Am Forsthaus. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte weiter. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 03.06.2026 – 11:00

    POL-BOR: Vreden - Einladung zum Seniorenradeln in Vreden

    Vreden (ots) - Der Kreis Borken und die Kreispolizei Borken laden am Mittwoch, 10. Juni 2026, erneut zum "Seniorenradeln" in Vreden ein. Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher und entspannt unterwegs bleiben möchten. Während der begleiteten Tour geben Fachleute praktische Tipps für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Themen sind unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren