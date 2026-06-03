Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß mit Autotür

Pedelecfahrer schwer verletzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hindenburgstraße;

Tatzeit: 03.06.2026, 09.00 Uhr;

Mit einer sich gerade öffnenden Autotür kollidiert ist ein Pedelecfahrer am Mittwochmorgen in Bocholt. Der junge Mann befuhr gegen 09.00 Uhr die Hindenburgstraße in Richtung Ebertstraße.

Gleichzeitig öffnete der 45-jährige Insasse eines geparkten Pkw die Fahrertür. Durch den Zusammenstoß mit der Tür stürzte der 26-Jährige mit seinem Pedelec und verletzte sich schwer. Rettungskräften brachten ihn mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik.

Die Polizei appelliert: Schauen Sie vor dem Aussteigen nicht nur in den Außenspiegel, sondern auch über die linke Schulter nach hinten. (jh)

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