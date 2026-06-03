POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß mit Autotür
Pedelecfahrer schwer verletzt
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Hindenburgstraße;
Tatzeit: 03.06.2026, 09.00 Uhr;
Mit einer sich gerade öffnenden Autotür kollidiert ist ein Pedelecfahrer am Mittwochmorgen in Bocholt. Der junge Mann befuhr gegen 09.00 Uhr die Hindenburgstraße in Richtung Ebertstraße.
Gleichzeitig öffnete der 45-jährige Insasse eines geparkten Pkw die Fahrertür. Durch den Zusammenstoß mit der Tür stürzte der 26-Jährige mit seinem Pedelec und verletzte sich schwer. Rettungskräften brachten ihn mit einem Hubschrauber in eine Unfallklinik.
Die Polizei appelliert: Schauen Sie vor dem Aussteigen nicht nur in den Außenspiegel, sondern auch über die linke Schulter nach hinten. (jh)
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