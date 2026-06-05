Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht Bilanz nach ROADPOL-Kontrollen mit Schwerpunkt auf Zweiradverkehr

Kreis Borken (ots)

Im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Operation 2-Wheeler" hat die Kreispolizeibehörde Borken am 2. und 3. Juni 2026 zwei Schwerpunkteinsätze im Nord- und Südkreis durchgeführt. Die Maßnahmen wurden durch Kräfte des Verkehrsdienstes sowie des Polizeisonderdienstes umgesetzt.

Im Mittelpunkt der Kontrollen standen alle Arten von Zweirädern - vom Fahrrad und Pedelec über E-Scooter bis hin zum Motorrad. Geahndet wurden jedoch nicht nur Verkehrsverstöße von Zweiradfahrenden, sondern auch Verstöße anderer Verkehrsteilnehmender. Ergänzend führten die Einsatzkräfte gezielte Geschwindigkeitsüberwachungen an besonders sensiblen Bereichen wie Schulen und Kindergärten durch. Die Bilanz der beiden Einsatztage zeigt die Notwendigkeit solcher Kontrollen: Insgesamt stellten die Beamtinnen und Beamten 63 Verkehrsverstöße fest. Davon entfielen 35 auf Zweiradfahrende und 28 auf andere Verkehrsteilnehmende. Darüber hinaus registrierte die Polizei 329 Geschwindigkeitsüberschreitungen. In 80 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, sieben Verkehrsteilnehmenden droht ein Fahrverbot. Zudem wurden 249 Verwarnungsgelder erhoben. Während der Schwerpunktkontrollen überprüften die Einsatzkräfte insgesamt 159 Fahrzeuge, darunter 129 Zweiräder.

Die Kreispolizeibehörde Borken misst der Verkehrssicherheit von Rad- und Pedelecfahrenden seit Jahren eine besondere Bedeutung bei. Hintergrund sind die im Kreisgebiet weiterhin hohen Unfallzahlen unter Beteiligung dieser Verkehrsteilnehmenden. Insbesondere Pedelec-Unfälle führen immer wieder zu schweren Verletzungen. Die Reduzierung solcher Verkehrsunfälle ist deshalb ein zentraler Baustein der verkehrsstrategischen Ausrichtung der Kreispolizeibehörde Borken. Mit regelmäßigen Kontrollen, Präventionsangeboten und gezielten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen verfolgt die Polizei das Ziel, das Unfallrisiko für besonders gefährdete Verkehrsteilnehmende nachhaltig zu senken. Die ROADPOL-Aktionswoche bietet hierfür eine wichtige Gelegenheit, auf bestehende Gefahren aufmerksam zu machen und die Einhaltung der Verkehrsregeln konsequent einzufordern.

Die Kreispolizeibehörde Borken wird ihre Maßnahmen zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Rad- und Pedelecfahrenden auch künftig fortsetzen. (pl)

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