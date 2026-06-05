Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Nach Unfall weitergefahren

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Pröbstingweg;

Unfallzeit: 04.06.2026, zwischen 13.30 Uhr und 17.30 Uhr;

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei in Borken Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Pröbstingweg in Borken einen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden im vorderen Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der schwarze Renault Megane stand am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz im Bereich einer sozialen Einrichtung. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher von der Örtlichkeit.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

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