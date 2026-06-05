Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei registriert zahlreiche Tempoverstöße bei Kontrollen

Kreis Borken (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken hat in der vergangenen Woche an mehreren Standorten im Kreisgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei fiel auf der L 600 in Reken ein Autofahrer besonders negativ auf: Er wurde mit 148 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen. Gegen den Fahrer werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte an zwölf Messpunkten 4.267 Fahrzeuge. Etwa zwölf Prozent der Verkehrsteilnehmenden waren zu schnell unterwegs. Die Bilanz der Kontrollen umfasst 129 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 387 Verwarnungsgelder sowie acht Fahrverbote.

Weitere erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten die Beamten an verschiedenen Orten im Kreisgebiet fest. Im Nordkreis wurde auf der Füchter Straße in Gronau-Epe innerhalb geschlossener Ortschaften eine Geschwindigkeit von 90 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Ebenfalls im Nordkreis registrierten die Einsatzkräfte auf der B 70 in Vreden außerhalb geschlossener Ortschaften 110 km/h statt der zulässigen 70 km/h. Im Südkreis wurde auf der Barloer Ringstraße in Bocholt-Barlo ein Fahrzeug mit 64 km/h in einer Tempo-30-Zone erfasst.

Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsunfälle ist. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit sollen entsprechende Kontrollen auch künftig fortgesetzt werden. (pl)

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