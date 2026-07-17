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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A8/A81 Kreuz Stuttgart: Aktuelle Sperrung der Überleitung von der A8 aus Karlsruhe kommend auf die A81 in Fahrtrichtung Singen

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines technischen Defekts an einem etwa 90 Meter langen Großraum- und Schwertransportes kommt es aktuell zu einer Sperrung der Überleitung von der A8 aus Karlsruhe kommend auf die A81 in Fahrtrichtung Singen. Das Gespann, beladen mit einem Windradflügel, ist nicht mehr fahrbereit und blockiert aufgrund seiner Länge die gesamte Richtungsfahrbahn. Die Reparatur des sogenannten Nachläufers, ein Spezialanhänger für übergroße Ladung, gestaltet sich schwierig, weshalb mit einer Freigabe der Überleitung voraussichtlich erst in der Nacht auf Samstag zu rechnen ist. Örtliche Umleitungshinweise sind eingerichtet. Beachten sie ebenfalls die Hinweise im Verkehrswarnfunk.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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