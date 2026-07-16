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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Untermberg: Exhibitionist an der Enz unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend (15.07.2026) trafen zwei 14-jährige Mädchen am Enzufer in Untermberg parallel der Enzstraße auf einen bislang unbekannten Exhibitionisten. Der Mann hielt sich gegen 18.00 Uhr in der Nähe der beiden Mädchen auf, als diese sich im Wasser befanden. Zunächst trug der Täter eine enganliegende, grell türkisfarbene Badehose. Im weiteren Verlauf habe sich der Mann in ein Gebüsch begeben. Dort sei der Mann dann vollständig unbekleidet gewesen und er habe sich selbst befriedigt, während er Blickkontakt zu den beiden Jugendlichen suchte. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahren alt und sonnengebräunt sein. Er hat dunkelblondes Haar. Eine polizeiliche Fahndung, die nach Bekanntwerden der Straftat durchgeführt wurde, erbrachte keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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