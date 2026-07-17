Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Trickdiebe erbeuten Goldschmuck

Ludwigsburg (ots)

Eine 75 Jahre alte Frau wurde am Donnerstagvormittag (16.07.2026) gegen 11 Uhr in der Friedrich-List-Straße in Böblingen Opfer eines Trickdiebstahls. Die Seniorin und ihr 79-jähriger Begleiter wurden dort aus einem Auto heraus von drei noch unbekannten Personen angesprochen und nach dem Weg zum Krankenhaus gefragt. Im Laufe des Gesprächs begann eine auf dem Rücksitz des Autos sitzende Frau zu weinen und umarmte die 75-Jährige. Anschließend drückte die Unbekannte der Rentnerin eine Kette sowie einen Ring in die Hand und das Fahrzeug mit den Unbekannten fuhr davon. Erst da bemerkte die 75-Jährige, dass bei dem Vorfall ihre drei Goldketten im Wert von rund 1.000 Euro entwendet wurden. Von den Tatverdächtigen ist lediglich bekannt, dass es sich um zwei Männer auf Fahrer- und Beifahrersitz sowie eine Frau auf der Rückbank gehandelt hat. Zu dem Fahrzeug liegen keine näheren Angaben vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden um Kontaktaufnahme zum Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de gebeten.

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