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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Polizeibeamter bei Widerstand verletzt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärten Gründen gerieten zwei 21 Jahre alte Männer am Samstag (11.07.2026) gegen 12.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz in Bietigheim-Bissinngen in Streit. Als die beiden sich gegenseitig schlugen, wurde die Polizei verständigt. Einer der beiden verhielt sich fortwährend aggressiv und kam dem ausgesprochenen Platzverweis der Einsatzkräfte nicht nach.

Als der junge Mann daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er Widerstand, beleidigt die Polizeibeamtinnen- und beamte, versuchte diese zu beißen und trat nach ihnen. Ein Polizeibeamter erlitt dabei Verletzungen. Der 21-Jährige muss nun untere anderem mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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