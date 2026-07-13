Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Altdorf: Geschädigte nach Unfallflucht in der Alemannenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (11.07.2026) ereignete sich zwischen 13:00 Uhr und 13:15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Alemannenstraße in Altdorf eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Böblingen den oder die Geschädigte sucht. Nach bisherigem Kenntnisstand versuchte eine 79-jährige Fahrerin, mit ihrer schwarzen Mercedes C-Klasse vorwärts in eine Parklücke einzuparken. Da ihr das nicht gelang, setzte sie mit ihrer C-Klasse zurück und streifte dabei eine ordnungsgemäß geparkte Mercedes V-Klasse. Anschließend parkte die Seniorin ihren Pkw in eine andere freie Parklücke und entfernte sich zusammen mit drei Mitfahrern, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen konnte die 79-Jährige in der Folge ermittelt werden. Leider fuhr in der Zwischenzeit eine unbekannte Person mit dem beschädigten Mercedes weg. Bekannt ist aktuell lediglich, dass es sich dabei um eine weiße Großraumlimousine der Mercedes V-Klasse mit vermutlich Böblinger Kennzeichen (BB) gehandelt haben soll. Das Fahrzeug müsste einen Streifschaden mit möglicherweise schwarzen Lackantragungen haben. Zeugen für den Unfall und insbesondere die Besitzerin oder der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs werden gebeten, unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen Kontakt aufzunehmen.

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