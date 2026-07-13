Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: mobiler Messanhänger mit Farbe besprüht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter besprühten am Samstag (11.07.2026) gegen 09:40 Uhr einen an der Bundesstraße 464 bei Magstadt mobilen Messanhänger mit Farbe, der zur Geschwindigkeitsüberwachung auf einer Verkehrsinsel abgestellt stand. Die Täter besprühten vermutlich gezielt das Messfenster des sogenannten Enforcement Trailers, der hierbei entstandene Sachschaden kann noch nicht näher beziffert werden.

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0 oder E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

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