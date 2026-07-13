Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 16-jähriger Motorradfahrer war am Sonntag (12.07.2026) gegen 17:40 Uhr auf der Deckenpfronner Straße (Kreisstraße 1022) in Aidlingen, von Dachtel kommend in Richtung Deckenpfonn, unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Dachtel verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte alleinbeteiligt. Dabei zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu, er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell