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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Polizei sucht mögliche Unfallstelle

Ludwigsburg (ots)

Noch unklar sind Umstände, unter denen ein 16 Jahre alter Audi-Lenker in der Nacht zum Sonntag (12.07.2026) mutmaßlich in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Jugendliche unbefugt mit dem Audi seines Großvaters unterwegs. Gegen 02.45 Uhr kehrte der 16-Jährige mit dem Pkw, der starke Beschädigungen aufwies, zurück nach Leonberg-Eltingen, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Da der Jugendliche augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand und ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,8 Promille ergab, musste sich der 16-Jährige einer Blutentnahme unterziehen.

Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen der genauen Umstände, unter welchen der Audi beschädigt wurde, aufgenommen. Es besteht die Möglichkeit, dass der 16-Jährige zuvor mit einem weiteren Pkw oder einem sonstigen Gegenstand kollidiert sein könnte. Der Sachschaden an dem Audi dürfte sich auf rund 8.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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