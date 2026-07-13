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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: gestürzter Radfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Dienstag (07.07.2026) prallte ein 64-jähriger Fahrradfahrer auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg zwischen der Poppenweiler Straße und dem Otto-Konz-Weg in Ludwigsburg gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug und erlitt schwerste Verletzungen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6310550).

Der 64-Jährige wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Samstag (11.07.2026) seinen Verletzungen erlag.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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