Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: gestürzter Radfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Dienstag (07.07.2026) prallte ein 64-jähriger Fahrradfahrer auf einem asphaltierten Wirtschaftsweg zwischen der Poppenweiler Straße und dem Otto-Konz-Weg in Ludwigsburg gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug und erlitt schwerste Verletzungen (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6310550).

Der 64-Jährige wurde nach dem Unfall vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Samstag (11.07.2026) seinen Verletzungen erlag.

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