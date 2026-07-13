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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Wohnmobile in Brand geraten

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Sonntag (12.07.2026) in die Leonberger Straße in Sindelfingen aus, nachdem dort gegen 23.45 Uhr ein Feuer gemeldet worden war.

Aus noch ungeklärter Ursache war auf dem Hof eines Wohnmobilhändlers ein Wohnmobil in Brand geraten. Die Flammen griffen auf ein weiteres Fahrzeug über, ehe sie gelöscht werden konnten.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 90.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de nimmt die Polizei sachdienliche Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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