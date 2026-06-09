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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: VW von Fahrbahn abgekommen - eine schwer- und eine leichtverletzte Person

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich, weil sie mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, kam eine 19-jährige VW-Lenkerin am Montag (08.06.2026) gegen 20:45 Uhr mit ihrem VW auf der Flugfeld-Allee in Böblingen von der Fahrbahn ab. Die 19-Jährige war auf der Flugfeld-Allee in Richtung Wolfgang-Brumme-Allee unterwegs. Auf Höhe eines Indoor-Freizeitparks verlor sie mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In der Folge überfuhr sie zwei Betonelemente neben der Fahrbahn und ihr Fahrzeug verlor hierbei zeitweise den Bodenkontakt. Durch die Kollision erlitt die Fahrerin leicht Verletzungen. Ihre 18-jährige Beifahrerin erlitt vermutlich schwere Verletzungen, beide wurden vom Rettungsdienst in zwei Krankenhäuser gebracht. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der VW wurde sichergestellt, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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