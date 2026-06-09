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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Dätzingen: Opel Corsa auf Parkplatz zurückgelassen - Polizei ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen ermittelt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen Unbekannt, nachdem eine Zeugin am Montagmorgen (08.06.2026) einen ausgeschlachteten alten Opel Corsa auf einem Parkplatz in Dätzingen gemeldet hat. Das Fahrzeug steht auf dem Parkplatz einer Halle in der Döffinger Straße. Die Räder sowie der Motor fehlen vollständig. Bislang ist nicht bekannt, wie lange der Opel bereits auf dem Parkplatz steht. Die ersten Ermittlungen erbrachten keine Hinweise darauf, wer das Fahrzeug auf dem Parkplatz zurückgelassen haben könnte. Es ist lediglich bekannt, dass es im Anfang des Jahres 2026 außer Betrieb gesetzt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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