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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Wohnmobile gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (06.06.2026) und Montag (08.06.2026) trieben noch unbekannte Diebe in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Täter stahlen gleich zwei Wohnmobile im Gesamtwert von insgesamt etwa 80.000 Euro. Die Fahrzeuge waren im Crailsheimer Weg sowie in der Waliser Straße am Fahrbahnrand geparkt.

Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07141 18-5353 sowie per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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