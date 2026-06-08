POL-LB: Bönnigheim: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag (07.06.2026) zwischen 17:00 Uhr und 21:15 Uhr auf einem Parkplatz nahe einer Schule in der Rankbachstraße in Renningen verübte, sucht die Polizei noch Zeugen. Der Unbekannte beschädigte vermutlich während eines Parkvorgangs einen Seat und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Sachdienliche ...

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