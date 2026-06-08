POL-LB: Bönnigheim: PKW beschädigt - Zeugen gesucht
Ludwigsburg (ots)
Am Samstag (06.06.2026) zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter nahe einer Gaststätte in der Meimsheimer Straße in Bönnigheim einen geparkten Hyundai. Die Unbekannten zerkratzten die rechte Fahrzeugseite auf der kompletten Länge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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