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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (06.06.2026) zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter nahe einer Gaststätte in der Meimsheimer Straße in Bönnigheim einen geparkten Hyundai. Die Unbekannten zerkratzten die rechte Fahrzeugseite auf der kompletten Länge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail unter bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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