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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Motorradfahrer bei Unfall auf der B 10 schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Die Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz war am Montagmorgen (08.06.2026) nach einem Unfall ab 07.30 Uhr bis gegen 11.40 Uhr teilweise vollständig gesperrt. Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer, der in Richtung Stuttgart unterwegs war, dürfte nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen auf Höhe der Auricher Straße versucht haben, seinen Vordermann zu überholen. Nachdem er hinter ihm ausgeschert war, stellte er vermutlich fest, dass sich Gegenverkehr näherte. In der Folge dürfte er versucht haben, wieder einzuscheren bzw. dem Entgegenkommenden auszuweichen, wobei er mit dem Porsche eines 63-Jährigen zusammenstieß, der ebenfalls im Gegenverkehr auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung der Auricher Straße stand. Der 48 Jahre alte Suzuki-Fahrer stürzte in der Folge auf den Asphalt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Das Motorrad und der Porsche waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt 55.000 Euro belaufen. Während der Unfallaufnahme sowie den Reinigungs- und Aufräumarbeiten musste die B 10 zwischen der Unfallörtlichkeit und der Stuttgarter Straße gesperrt werden. In Richtung Mühlacker konnte die Fahrbahn gegen 09.50 Uhr und in Richtung Stuttgart gegen 11.40 Uhr wieder frei gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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