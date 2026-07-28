Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten) Schmierereien am Jugendtreff (22./24.07.2026)

KN-Litzelstetten (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch- und Freitagmorgen haben Unbekannte Sachschaden in noch nicht bezifferbarer Höhe am Jugendtreff im Konstanzer Weg verursacht, indem sie sowohl Rasengitterstein, als auch einen Holzbalken der als Sitzgelegenheit dient, den Rollladen und die Wände mit Farbe besprühten.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten "Schmierfinken" nimmt der Polizeipostenn KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3 entgegen.

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