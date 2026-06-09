LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Schmalkalden (ots)
Montagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen Autofahrer in Schmalkalden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb die Weiterfahrt unterbunden und eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen wurde.
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