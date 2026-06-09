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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Schmalkalden (ots)

Montagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen Autofahrer in Schmalkalden. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, weshalb die Weiterfahrt unterbunden und eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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