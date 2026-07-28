Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte hinterlassen Schriftzüge an mehreren Lokalen - Polizei bittet um Hinweise (22.07.2026)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch, 22.07.2026, an den Gebäuden mehrerer Lokale im Stadtgebiet Schriftzüge hinterlassen. An zwei Restaurants in der Hafenstraße schmierten sie jeweils nahezu identische Schriftzüge in schwarzer Farbe auf die Fassade und die Terrasse, an einem Lokal in der Oberlohnstraße ebenfalls an die Fassade und eine Fensterfront und an einer weiteren Bar in der Bodanstraße auch an die Hauswand, hier jedoch in roter Farbe. In allen Schmierereien kommt das Wort "Täter" vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter der Tel. 07531 995-2222 um sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Verursachern.

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