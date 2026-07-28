Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, K6119, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt (27.07.2026)

Eigeltingen, K6119 (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 6119 zwischen Eigeltingen und Wiechs schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 16.30 Uhr war der 38-Jährige mit einer Aprilia von Eigeltingen in Richtung Wiechs unterwegs. Nach dem Schloss Langenstein geriet er im kurvigen Bereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Mercedes Sprinter eines 30-Jährigen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwerst verletzten Biker in eine Klinik.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters an.

Während der Unfallaufnahme war die Straße mehrere Stunden gesperrt.

Der an den beiden beteiligten Fahrzeugen entstandene Schaden dürfte im Bereich mehrerer zehntausend Euro liegen.

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