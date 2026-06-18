Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß - Pkw-Fahrer mit offenem Haftbefehl ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17.06.2026, 06:50 Uhr

Am Mittwochmorgen wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Vennhausen so schwer verletzt, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein anderer Mann wurde leicht verletzt; auf ihn war zudem ein Haftbefehl ausgestellt und er war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen fuhr ein 25-Jähriger aus Eritrea mit seinem Ford auf der Gubener Straße in Richtung "Neusalzer Weg". Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit dem VW eines 55-jährigen Düsseldorfers, der ebenfalls auf der Gubener Straße in Fahrtrichtung "Nach den Mauresköthen" gefahren war. Beide Männer wurden dabei verletzt, der 55-Jährige sogar schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 25-Jährige den Beamten falsche Personalien angegeben hatte. Sein mögliches Motiv dahinter: Auf ihn war ein Haftbefehl ausgestellt und er verfügte über keine gültige Fahrerlaubnis. Die Beamten vollstreckten den Haftbefehl und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten der Fahrbahn wurde der Verkehr leicht beeinträchtigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(heu)

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