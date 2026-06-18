Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 3 bei Hamminkeln - Pkw kollidiert mit Lkw - Zwei Frauen schwer verletzt - Rettungshubschrauber und VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 17. Juni 2026, 20:47 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend auf der A 3 bei Hamminkeln wurde eine Frau lebensgefährlich und eine weitere schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam war im Einsatz.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war eine 58-jährige Frau aus Essen mit ihrem Mercedes auf der A 3 in Richtung Köln unterwegs, als plötzlich ein 36-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien mit seinem Sattelzug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte. Die 58-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass sie auf den Sattelzug auffuhr. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Ihre 62-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Essen) kam mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Kleve war im Einsatz, um die Unfallspuren zu sichern. Für den Zeitraum blieb die Autobahn in Fahrtrichtung Köln bis etwa 02:15 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

(aho)

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