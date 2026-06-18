Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Stahlstraße - Mutmaßlicher Dieb "flext" Fahrradschloss am frühen Morgen auf - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 17. Juni 2026, 07:50 Uhr

Am Mittwochmorgen durchtrennte ein mutmaßlicher Dieb auf der Stahlstraße in Oberbilk das Schloss eines Fahrrads mit einem Trennschleifer. Anschließend fuhr er mit seiner "Beute" auf einem Elektroroller davon. Zeugen beobachteten die Szene und informierten die Polizei. Der Tatverdächtige konnte kurz darauf von einem Streifenteam festgenommen werden.

Den Zeugen kam der Lärm eines Trennschleifers verdächtig vor, weshalb sie die Leitstelle der Polizei Düsseldorf informierten. Laut Zeugenaussagen habe der Tatverdächtige dann das aufgetrennte Fahrradschloss unter ein Auto geworfen, das Fahrrad auf einen E-Scooter geladen und sei davongefahren. Das Streifenteam der Wache Stadtmitte konnte den 39-Jährigen aufgrund der guten Zeugenbeschreibungen auf der Ellerstraße anhalten und kontrollieren. Bei seiner Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten einen Trennschleifer, diverses Werkzeug und die Fahrzeugpapiere eines Pkw nebst Fahrzeugschlüssel. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Tatverdächtige den E-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren hatte. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die aufgefundenen Fahrzeugpapiere und der Schlüssel zu einem entwendeten Pkw gehören. Auch der E-Scooter war am Tag zuvor aus einem Pkw entwendet worden. Der 39-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz wurde vorläufig festgenommen und ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann von dort entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell