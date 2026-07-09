Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe stehlen technische Geräte und Bargeld aus Kellerabteil

Weimar/Weimarer Land (ots)

Am Mittwoch wurde bekannt, dass aus einem Mehrfamilienhauses in der Hegelstraße in Weimar mehrere technische Geräte sowie Bargeld entwendet wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Wohnhaus und gelangten in den Kellerbereich. Dort hoben sie die Abtrennung eines Kellerabteils über einen Spalt an und entnahmen die darin gelagerten Gegenstände. Beschädigungen am Kellerabteil entstanden dabei nicht. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 22. Mai und dem 8. Juli 2026. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hegelstraße beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

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