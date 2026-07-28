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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen erneut in Gartenhütten einer Schrebergartenanlage ein: Polizei bittet um Hinweise (27.07.2026)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem erneuten Einbruch in Gartenhütten einer Schrebergartenanlage am Montagmittag.

Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 14 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu drei Gartenlauben in der Hohenbergstraße bei der Neuapostolischen Kirche. Die Täter durchsuchten die Hütten und konnten unerkannt flüchten. Ob und welche Beute die Einbrecher machten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Bereits vor einer Woche kam es zu Einbrüchen in zwei Gartenhütten der Schrebergartenanlage am Wasserturm (http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6318663). Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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