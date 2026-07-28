Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B 462

Lkr. Rottweil) Verkehrskontrolle des Polizeireviers Schramberg: sechs Verkehrsteilnehmer nutzten ihr Handy während der Fahrt (27.07.2026)

Dunningen (ots)

Das Polizeirevier Schramberg hat am Montagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr" auf der Bundesstraße 462, auf Höhe der Abfahrt in Richtung Stampfe, mehrere Verkehrsverstöße registriert.

Im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 17:30 Uhr stellten die Polizeibeamten insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer fest, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Die Polizisten leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und führten Präventionsgespräche. Die Fahrer müssen sich nun auf ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg einstellen.

Hintergrund der Kontrollen waren insbesondere die zurückliegenden, teils schweren Verkehrsunfälle entlang der B 462. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass ein Fahrzeug bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern bereits in einer Sekunde rund 14 Meter zurücklegt, ohne dass der Fahrer auf die Fahrbahn achtet - dies kann schwerwiegende Folgen haben. Deshalb wird die Polizei auch weiterhin angekündigte und nicht angekündigte Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

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