PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Container in Marienloh aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(cr) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 21. Juli, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli, 06.15 Uhr, zwei Container auf dem Grundstück eines Bauernhofs an der Detmolder Straße in Paderborn-Marienloh auf. Danach flohen sie ohne Beute in unbekannte Richtung.

Ein Mitarbeiter stellte am Mittwochmorgen die durchtrennten Vorhängeschlösser an den Containern, welche in einem Holzschuppen untergebracht sind, fest. Die Einbrecher fuhren außerdem den Radlader aus dem Schuppen und brachen einen angrenzenden Geräteschuppen auf. Die Täter flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine Anwohnerin hörte gegen 1.30 Uhr ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen davonfahren. Ob das Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Einbruch steht ist bisher unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 09:42

    POL-PB: Einbrüche in Anhänger - Polizei sucht Zeugen

    Paderborn (ots) - (mh) Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 19. Juli, 12.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli, 11.00 Uhr, in Anhänger, die am Stedener Feld in Paderborn abgestellt waren, eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Die Einbrecher beschädigten Türen sowie Fenster, um in die Anhänger zu gelangen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 09:39

    POL-PB: Radler bei Alleinunfall schwer verletzt

    Büren (ots) - (md) Am Mittwoch, 22. Juli, zog sich ein 37 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Alleinfall am frühen Abend am Kapellenberg in Büren schwere Verletzungen zu. Der Mann war gegen 17.00 Uhr auf dem Fahrradweg auf dem Kapellenberg in Fahrtrichtung Büren unterwegs. Dabei wollte er auf Höhe Am Funkturm an einer Baustellenabsperrung vorbeifahren, kam vom Fahrradweg ab und stürzte in den Straßengraben. Bei ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 09:38

    POL-PB: Trickdiebe machen Beute mit der Masche "Falsche Handwerker"

    Paderborn (ots) - (md) Am Montag, 20. Juli, verschafften sich Unbekannte zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr unter dem Vorwand, als Handwerker Arbeiten ausführen zu müssen, Zugang zur Wohnung einer 85 Jahre alten Seniorin in Paderborn und erbeuteten Wertgegenstände. Am Nachmittag klingelten zwei Männer in Arbeitskleidung bei der Frau und behaupteten, aufgrund eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren