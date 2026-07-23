Polizei Paderborn

POL-PB: Container in Marienloh aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(cr) Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 21. Juli, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli, 06.15 Uhr, zwei Container auf dem Grundstück eines Bauernhofs an der Detmolder Straße in Paderborn-Marienloh auf. Danach flohen sie ohne Beute in unbekannte Richtung.

Ein Mitarbeiter stellte am Mittwochmorgen die durchtrennten Vorhängeschlösser an den Containern, welche in einem Holzschuppen untergebracht sind, fest. Die Einbrecher fuhren außerdem den Radlader aus dem Schuppen und brachen einen angrenzenden Geräteschuppen auf. Die Täter flohen im Anschluss in unbekannte Richtung. Eine Anwohnerin hörte gegen 1.30 Uhr ein Fahrzeug mit quietschenden Reifen davonfahren. Ob das Fahrzeug im Zusammenhang mit dem Einbruch steht ist bisher unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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