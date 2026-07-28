Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Teures Reifen quietschen lassen - 20-Jähriger muss Bußgeld zahlen (27.07.2026)

Singen (ots)

Teuer zu stehen gekommen ist einen Autofahrer die Verursachung unnötigen Lärms am Montagabend in der Georg-Fischer-Straße. Kurz vor 22 Uhr fuhr der 20-Jährige mit einem Hyundai in dem Kreisverkehr an der ARAL-Tankstelle. Dabei beschleunigte er seinen Wagen derart stark, dass die Reifen quietschten. Damit, dass er durch diese Aktion die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich ziehen würde, rechnete der junge Mann vermutlich nicht. Ebenso nicht damit, dass die anschließende Kontrolle durch die Beamten mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro plus Verwaltungsgebühr für ihn endete.

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