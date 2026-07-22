Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Nachtragsmeldung: Skoda-Fahrer flüchtet vor Zoll-Kontrolle - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer (20.07.2026)

Konstanz, Jestetten (ots)

Bezugnehmen auf die bereits heute Mittag veröffentlichte Pressemitteilung (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6319433), anbei folgende Fortschreibung des Polizeipräsidiums Freiburg:

POL-FR: Jestetten: Skoda-Fahrer flüchtet vor Zoll-Kontrolle - Auto geht in Flammen auf

Freiburg Am Montag, 20.07.2026, kam es gegen 21:25 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der K6582 zwischen Jestetten und Altenburg. Der Skoda brannte, trotz des schnellen Einschreitens der Freiwilligen Feuerwehr, vollständig aus.

Der 27-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen, besteht ein Zusammenhang mit einer Verfolgungsfahrt, die sich gegen 20:30 Uhr in Konstanz zugetragen hatte. Das gesuchte Fahrzeug konnte gegen 21:10 Uhr am Grenzübergang Bietingen(D) / Thayngen (CH) erneut festgestellt werden. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen und es kam zu einer erneuten Verfolgungsfahrt durch Schweizer Hoheitsgebiet unter Beteiligung zahlreicher Einsatzkräfte. Im Rahmen der Verfolgung verlor der Skoda Reifenteile, wodurch mehrere unbeteiligte Autos beschädigt wurden. Der Skoda setzte seine Fahrt über den Grenzübergang Rheinau (CH) / Jestetten (D) nach Deutschland auf der Felge fort und geriet zwischen Altenburg und Jestetten aus bislang noch nicht geklärten Gründen in Brand. Der Fahrer konnte nach einer kurzen fußläufigen Flucht durch Mitarbeitende des Schweizer Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit vor Ort vorläufig festgenommen und später an deutsche Polizeikräfte übergeben werden.

Dem in der Schweiz lebenden portugiesischen Staatsbürger, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, drohen nun mehrere Strafverfahren.

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110970/6319635 OTS: Polizeipräsidium Freiburg

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