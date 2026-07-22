Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L220, Lkr. Konstanz) Unfall auf dem Radweg an der L220 - Autofahrer übersieht Rennradfahrer (22.07.2026)

Radolfzell, L220 (ots)

Ein Autofahrer hat bei einem Unfall am Mittwochmittag auf Radweg der Landesstraße 220 zwischen Rickelshausen und Radolfzell einen Rennradfahrer übersehen. Der 60-Jährige fuhr mit einem VW Touran vom Parkplatz der Kleingartenanlage kommend in Richtung Landesstraße. Kurz vor dem Radstreifen hielt er kurz an, übersah dann jedoch beim Wiederanfahren einen von rechts kommenden 27-Jährigen mit einem Rennrad und erfasste ihn. Der Radler stürzte infolge dessen über die Motorhaube auf die Straße. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

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