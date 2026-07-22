Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Kupferdiebstahl an der Industriestraße (22.07.2026)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoche haben sich Diebe an einer Palette mit Kupfer vergriffen. Sie verschafften sich durch eine ungesicherte Tür Zutritt in eine Lagerhalle und entwendeten - vermutlich unter Zuhilfenahme eines Lastwagens - eine Palette mit Kupfer. Mit ihrer Beute machten sie sich dann aus dem Staub. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei in St. Georgen bittet Zeugen, die an der Industriestraße verdächtiges wahrnahmen, sich unter der Nummer 07724 / 949500, zu melden.

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