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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen
Schwarzwald Baar Kreis) Fünf Leichtverletzte nach Brand (22.07.2026)

VS-Villingen (ots)

In den Aluminiumwerken an der Goldenbühlstraße ist es am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, zu einem Feuer gekommen. Durch einen technischen Defekt geriet eine Maschine in Brand. Mitarbeitern gelang es, dass Feuer zu löschen, doch verletzten sich dabei fünf von ihnen leicht. Zwei mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Gebäude selbst wurde evakuiert. Das Feuer beschädigte die Maschine so sehr, dass sie anschließend unbrauchbar war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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