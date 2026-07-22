Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Stromausfall wegen Buntmetalldiebstahl (21.07.2026)

Schramberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben sich Einbrecher im alten Krankenhaus an der Schillerstraße zu schaffen gemacht und dadurch für einen Stromausfall gesorgt. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt in das leerstehende Gebäude. Dort hatten die Stadtwerke Schrambergs Stromkabel verlegt, die für die Versorgung der Südstadt nötig sind. Diesen Umstand missachtend wollten die Täter die Kabel entwenden und trafen hierzu Vorbereitungen. Durch den dadurch verursachten Stromausfall riefen sie die Stadtwerke und die Polizei auf den Plan. Durch deren Erscheinen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich, unter der Nummer 07422 / 27010, beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

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