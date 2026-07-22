Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) BMW-Fahrer flüchtet vor Zoll-Kontrolle - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer (20.07.2026)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann hat sich am Montagabend durch Flucht mit hoher Geschwindigkeit einer Zollkontrolle entzogen.

Gegen 20.30 Uhr fuhr der 27-Jährige mit einem BMW auf dem Verbindungsweg von der Hafenstraße in Richtung Wiesenstraße im Bereich des nicht für Kraftfahrzeuge zugelassenen Grenzübergangs, woraufhin Mitarbeitende des Schweizer Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) eine Kontrolle durchführen wollten. Daraufhin wendete der 27-Jährige und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Hafenstraße und anschließend die Bodanstraße in Richtung Schnetztor. Dabei überholte er mehrfach rücksichtslos und fuhr auf der Gegenfahrbahn.

Aufgrund der hohen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch das waghalsige Fahrverhalten des Flüchtenden, brach die über die Grenze nacheilende Streife des BAZG die Verfolgung des Mannes schließlich ab.

Nachdem der 27-Jährige etwa eine Stunde später den Grenzübergang Bietingen passierte, konnte er im Rahmen der Fahndung schließlich im Bereich Jestetten durch eine Polizeistreife gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen wegen verbotenen Kraftfahrzeugsrennens gegen den 27-Jährigen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die insbesondere im Bereich der Hafen-/Bodanstraße/Schnetztor durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

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