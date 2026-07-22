PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) BMW-Fahrer flüchtet vor Zoll-Kontrolle - Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer (20.07.2026)

Konstanz (ots)

Ein junger Mann hat sich am Montagabend durch Flucht mit hoher Geschwindigkeit einer Zollkontrolle entzogen.

Gegen 20.30 Uhr fuhr der 27-Jährige mit einem BMW auf dem Verbindungsweg von der Hafenstraße in Richtung Wiesenstraße im Bereich des nicht für Kraftfahrzeuge zugelassenen Grenzübergangs, woraufhin Mitarbeitende des Schweizer Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) eine Kontrolle durchführen wollten. Daraufhin wendete der 27-Jährige und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Hafenstraße und anschließend die Bodanstraße in Richtung Schnetztor. Dabei überholte er mehrfach rücksichtslos und fuhr auf der Gegenfahrbahn.

Aufgrund der hohen Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer durch das waghalsige Fahrverhalten des Flüchtenden, brach die über die Grenze nacheilende Streife des BAZG die Verfolgung des Mannes schließlich ab.

Nachdem der 27-Jährige etwa eine Stunde später den Grenzübergang Bietingen passierte, konnte er im Rahmen der Fahndung schließlich im Bereich Jestetten durch eine Polizeistreife gestoppt und vorläufig festgenommen werden.

Das Polizeirevier Konstanz hat die Ermittlungen wegen verbotenen Kraftfahrzeugsrennens gegen den 27-Jährigen aufgenommen und bittet Verkehrsteilnehmer, die insbesondere im Bereich der Hafen-/Bodanstraße/Schnetztor durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sind, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 12:15

    POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Kennzeichendiebstahl (21./22.07.2026)

    Seitingen-Oberflacht (ots) - Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "FR-KN 1240" eines auf einer Baustelle in der Hohnerstraße abgestellten Lastwagens entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib der Kennzeichen nimmt ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:15

    POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Reichenaustraße - Audi prallt gegen Laternenmast (21.07.2026)

    Konstanz (ots) - Am Dienstagabend ist es auf der Reichenaustraße zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto gegen einen Laternenmast geprallt ist. Kurz vor 20 Uhr war ein 30-Jähriger mit einem Audi auf der Reichenaustraße in stadtauswärtige Richtung unterwegs. In einer leichten Rechtskurve auf Höhe kurz vor einer Tankstelle kam der Wagen nach links von der ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:15

    POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Talheimer Straße (21.07.2026)

    Wurmlingen (ots) - Ein Fußgänger hat sich bei einem Unfall auf der Talheimer Straße am Dienstagmorgen Verletzungen zugezogen. Kurz nach 7 Uhr überquerte der 17-Jährige an der Verkehrsinsel auf Höhe der Hausnummer 12 die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes eines 36-Jährigen, wobei der Jugendliche zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren