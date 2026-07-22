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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Kennzeichendiebstahl (21./22.07.2026)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "FR-KN 1240" eines auf einer Baustelle in der Hohnerstraße abgestellten Lastwagens entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib der Kennzeichen nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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