Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen-Oberflacht, Lkr. Tuttlingen) Kennzeichendiebstahl (21./22.07.2026)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "FR-KN 1240" eines auf einer Baustelle in der Hohnerstraße abgestellten Lastwagens entwendet.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib der Kennzeichen nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

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