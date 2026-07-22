Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Petershausen) Unbekannte greifen 16-Jährigen an - Polizei sucht Zeugen (18.07.2026)

KN-Petershausen (ots)

Unbekannte haben am Samstagnacht auf dem Fußweg zwischen der Schneckenburgstraße und dem Rheinufer einen Jugendlichen angegriffen. Kurz nach 02 Uhr pöbelten drei Unbekannte zwei 16-Jährige zunächst im Bereich des Snackautomaten auf dem Vorplatz eines Einkaufscenters an der Einmündung Schneckenburgstraße/Reichenaustraße an. Nachdem sich die beiden Jugendlichen daraufhin über die Fußgängerampel in Richtung Seerhein entfernten, folgten ihnen die Unbekannten. Auf dem Fußweg in Verlängerung der Schneckenburgstraße in Richtung Rheinufer verpasste einer der drei Fremden einem der 16-Jährigen eine Backpfeife. Anschließend flüchteten die Angreifer.

Zu ihnen liegt folgende Beschreibung vor: alle drei etwa 15-20 Jahre alt, sehr dunkle, kurze, lockige Haare. Derjenige, der zugeschlagen hat trug zudem eine hellblaue, kurze Hose und ein hellblaues T-Shirt.

Sachdienliche Hinweise zu den drei Unbekannten nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

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