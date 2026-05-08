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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Suhl (ots)

Donnerstagvormittag fuhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der Rudolf-Virchow-Straße in Suhl als plötzlich ein Eichhörnchen über die Straße lief. Die Frau bremste, was ein hinter ihr befindlicher 16-jähriger Mopedfahrer zu spät erkannte und auf den Pkw auffuhr. Der Jugendliche kam leicht verletzt ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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