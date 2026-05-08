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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frage gestellt und beantwortet

Trusetal (ots)

Donnerstagabend lief ein Junge im Karateanzug auf der Karl-Marx-Straße in Trusetal. Er war auf dem Weg vom Karate-Training nach Hause, als ein weißer Transporter neben ihm anhielt. Der Fahrer öffnete die Fensterscheibe und fragte das Kind, ob es Karate machen würde, was der Junge bejahte. Anschließend lief der Junge nach Hause und der Transporter-Fahrer fuhr weiter. Zu keinem Zeitpunkt kam es zu einem strafrechtlich relevanten Sachverhalt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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