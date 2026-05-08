LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Kontrolle über den Pkw verloren, Fußgänger schwer verletzt"
Bad Liebenstein (ots)
Der 84-jährige Fußgänger, der bei dem Verkehrsunfall am Nachmittag des 02.05.2026 in der Barchfelder Straße in Bad Liebenstein vom Auto einer 84-jährigen Fahrerin erfasst wurde, verstarb am Donnerstag in Folge des Unfalls. Ein Gutachter ist zur Klärung des Unfallhergangs beauftragt.
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