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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Kontrolle über den Pkw verloren, Fußgänger schwer verletzt"

Bad Liebenstein (ots)

Der 84-jährige Fußgänger, der bei dem Verkehrsunfall am Nachmittag des 02.05.2026 in der Barchfelder Straße in Bad Liebenstein vom Auto einer 84-jährigen Fahrerin erfasst wurde, verstarb am Donnerstag in Folge des Unfalls. Ein Gutachter ist zur Klärung des Unfallhergangs beauftragt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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