LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Kontrolle über den Pkw verloren, Fußgänger schwer verletzt"

Trusetal (ots) - Donnerstagabend lief ein Junge im Karateanzug auf der Karl-Marx-Straße in Trusetal. Er war auf dem Weg vom Karate-Training nach Hause, als ein weißer Transporter neben ihm anhielt. Der Fahrer öffnete die Fensterscheibe und fragte das Kind, ob es Karate machen würde, was der Junge bejahte. Anschließend lief der Junge nach Hause und der Transporter-Fahrer fuhr weiter. Zu keinem Zeitpunkt kam es zu ...

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