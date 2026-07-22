Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Unbekannte Frau täuscht Hilfsbereitschaft vor und entwendet dabei Geldbeutel einer Seniorin (17.07.2026)

Gottmadingen (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Freitagvormittag vermutlich Hilfsbereitschaft vorgetäuscht und dabei eine Seniorin bestohlen. Gegen 10 Uhr wollte eine 91-Jährige auf dem Parkplatz vor der Sparkasse in der Bahnhofstraße ihren Rollator in den Kofferraum ihres Wagens einladen. Dazu legte sie ihren Geldbeutel auf ihre Handtasche ebenfalls in den Kofferraum. In der Folge bot ihr eine unbekannte Frau Hilfe an und unterstützte schließlich beim Verladen der Gehhilfe. Anschließend fragte die Fremde die Seniorin nach dem Weg zum Bahnhof, wozu sie ihr eine Karte auf dem Handy zeigte. Danach entfernte sich die Unbekannte. Nachdem die Frau weg war, stellte die 91-Jährige das Fehlen ihres zuvor noch auf der Tasche liegenden Portemonnaies fest. Vermutlich nutzte die unbekannte Frau die "günstige" Gelegenheit, lenkte die lebensältere Dame geschickt ab und entwendete dabei den Geldbeutel.

Zu der Frau liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25 Jahre alt, zierliche Statur, sprach gebrochen Deutsch. Sie trug ein schwarz/weißes Kleid und ein Tuch oder eine Kappe auf dem Kopf.

Zeugen des Vorfalls und Personen, die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

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