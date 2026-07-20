Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan

Landkreis Rottweil) Motorradfahrer verletzt sich schwer (17.07.2026)

Dornhan (ots)

Am Freitagmittag hat sich, gegen 13:30 Uhr, auf der Straße "Im Dorf" ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Unfallursächlich war das Abbiegemanöver eines 72-jährigen Lastwagenfahrers von der Straße "Im Dorf" auf die Römerstraße im Ortsteil Weiden. Ihm entgegen fuhr ein vorfahrtsberechtigter 41-jähriger Kawasaki-Fahrer. Der erkannte den abbiegenden Lastwagen zwar noch, verlor bei der Vollbremsung jedoch die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Während die Maschine unter den Lastwagen rutschte verletzte sich der junge Mann durch den Aufprall auf der Straße schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

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