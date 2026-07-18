Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz - Strandbad Horn, Lkr. Konstanz) Badeunfall mit tödlichem Ausgang. (18.07.2026)

Konstanz - Strandbad Horn (ots)

Am 18.07.2026 kam eine 84jährige Frau bei einem Badeunfall ums Leben. Die Dame befand sich gegen 15:15 Uhr mit ihrem Partner im flachen Wasser vor dem Strandbad "Hörnle". Dort verlor sie plötzlich und ohne erkennbaren Grund das Bewusstsein und musste ans Ufer gebracht werden. Dort wurde sofort von Ersthelfern mit der Reanimation begonnen, die kurz darauf von der Besatzung des alarmierten Rettungswagens übernommen wurde. Die Dame konnte tasächlich kurzfristig reanimiert und ins Klinikum Konstanz gebracht werden. Dort verstarb sie allerdings wenig später. Die Integrierte Leitstelle Konstanz stellte der Familie einen Notfallseelsorger zur Seite.

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