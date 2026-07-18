Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkr. Konstanz) 16-Jähriger nach Verfolgungsfahrt mit E-Scooter gestellt (17.07.2026)

Konstanz (ots)

Mehrere Verstöße werden einem 16-jährigen E-Scooter-Fahrer zur Last gelegt, der sich am Freitagabend kurz nach 21 Uhr einer Polizeikontrolle entzog.

Der 16-Jährige fiel einer Streifenbesatzung in der Konzilstraße auf, da er mit einem E-Scooter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als die Beamten ihn einer Kontrolle unterziehen wollten, missachtete er sämtliche Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt fort. Er fuhr mit einer Geschwindigkeit, die deutlich über den zulässigen 20 km/h lag, durch die zu diesem Zeitpunkt noch stark frequentierte Fußgängerzone im Bereich Fischmarkt, Marktstätte und Hafenstraße.

Im Stadtgarten konnte der Flüchtende schließlich durch einen aufmerksamen Passanten bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten und anschließend an die Streifenbesatzung übergeben werden.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein erforderlicher Versicherungsschutz bestand. Zudem konnte der 16-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere Fußgänger, die durch die Fahrweise des 16-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995-2222 zu melden.

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