Bad Dürrheim (ots) - Unchristlich hat sich ein 40-Jähriger am Donnerstagnachmittag in einer Kirche an der Schulstraße verhalten. Der Mann hinterließ zunächst seinen Unrat in dem Gebäude, um anschließend alkoholisiert das Interieur zu beschädigen. Hier ist ein erheblicher Schaden, vor allem an Fenster und Türen, im Wert von etwa 15.000 Euro entstanden. Die ...

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