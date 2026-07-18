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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand eines im Rohbau befindlichen Einfamilienhauses (18.07.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Am Freitagabend gegen 22:10 Uhr kam es in der Storchenstraße in Bad Dürrheim zum Brand eines im Rohbau befindlichen Einfamilienhauses. Das Haus fiel den Flammen vollständig zum Opfer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 750.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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