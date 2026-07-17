Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung (11.07.2026)

Tuttlingen (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Samstagvormittag in der Bahnhofstraße ereignet hat.

Nachdem zwei junge Männer im Alter von 35 und 22 Jahren bereits am Vortag in Streit gerieten, passten der 35-Jährige und mehrere Begleiter den 22-Jährigen gegen 12 Uhr auf Höhe der Bahnhofstraße 40/42 ab, griffen ihn an und schlugen unter anderem mit einem Stuhl eines nebenan befindlichen Imbisses auf ihn ein. Im Gerangel zog der 22-Jährige ein mitgeführtes Messer, mit dem er den 35-Jährigen verletzte, ehe ihm die Flucht in einen Dönerladen am Stadtgarten gelang.

Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung und möglicherweise davon gefertigte Videoaufnahmen. Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Filmmaterial des Vorfalls zur Verfügung stellen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07461 941-0 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

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