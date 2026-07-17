POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz Uferpark - schwarzen Mercedes V-Klasse beschädigt - Zeugen gesucht (16.07.2026)
Bodman-Ludwigshafen (ots)
Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Donnerstag auf dem Parkplatz des Uferpark im Schlößleweg. Im Zeitraum zwischen 10.15 Uhr und 17 Uhr touchierte ein Unbekannter den dort abgestellten schwarzen Mercedes V-Klasse im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Ohne den Unfall anzuzeigen, fuhr er anschließend jedoch einfach davon. Neben einem Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro hinterließ der unbekannte Verursacher dabei auch grüne Lackantragungen an dem Mercedes.
Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.
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Katrin Rosenthal
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